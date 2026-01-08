"Siamo sulla strada giusta, tre punti importantissimi e guardiamo avanti per la partita di domenica. Scudetto? Sì, si può conquistare. Con la qualità che abbiamo in squadra è facile giocare con tutti. Io mi metto a disposizione per fare il meglio". Così Ange-Yoan Bonny, intervistato alla Domenica Sportiva, parla del percorso intrapreso dai nerazzurri dopo la vittoria sul Parma.