Inter-Napoli sarà una gara carica di contenuti spettacolari, ma non emetterà alcuna sentenza definitiva sulla corsa scudetto. A dirlo è Paolo Bonolis, noto conduttore tv e storico tifoso nerazzurro, parlando a Radio Kiss Kiss Napoli: "La gara di domenica vale tre punti o un punto a testa, non vale di più - dice sorridendo -. Il cammino è molto lungo comunque vada, poi sarà una bella partita tra due squadre fortissime. E' ancora interlocutoria, non ci sono i margini per immaginare un solco in classifica, anche se l'Inter vincesse. C'è la Champions che toglie energie, è ancora molto lunga. E c'è il Milan di mezzo che fa tre punti con un tiro in porta. Sono tante le variabili".