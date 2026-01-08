Stefano Sorrentino elogia il lavoro di Cristian Chivu dagli studi della Domenica Sportiva. "Chivu è il top player della squadra e della società. Arrivato in punta di piedi, con tanto scetticismo, poi sono ripartiti e fanno male. Ha cambiato quattro giocatori, uno è Zielinski che col Bologna era stato il migliore e invece è rimasto fuori. Tiene tutti sulla corda e con dei piccoli cambiamenti l'Inter è la squadra da battere. Quando ha buttato via le partite lo ha fatto solo per superficialità".

"Credo che Chivu abbia messo anche dei paletti e si faccia sentire - prosegue -. Non è solo l'amico, ha creato un mix tra carota e bastone. Conosce bene ambiente e spogliatoio, nei rapporti umani questo sta facendo la differenza".