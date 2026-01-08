A margine della semifinale di Supercoppa di Spagna vinta largamente contro l'Athletic Bilbao con un sonoro 5-0, il direttore sportivo del Barcellona Deco, parlando ai microfoni di Movistar, ha pressoché ufficializzato l'arrivo di Joao Cancelo alla corte di Hansi Flick: "Speriamo arrivi presto. Stiamo ultimando la procedura. Non ha ancora fatto le visite mediche, ma presto volerà a Barcellona. Chiuderemo l'affare".