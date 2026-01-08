Il portiere del Napoli Vanja Milinkovic-Savic non nasconde la sua delusione per il pareggio al quale la squadra di Antonio Conte è stato costretto dal Verona. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN: "Subiti due gol evitabili, ma può succedere, a volte c'è anche per uno' di sfortuna. L'importante è che dopo ci siamo ripresi. Noi abbiamo reagito sempre bene, con un gruppo come il nostro è anche facile reagire bene. Andremo a Milano a giocarci la partita, penso che saremo pronti".