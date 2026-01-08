Un'altra partita dominata e un'altra gara vinta con uno scarto comunque non così ampio. I numeri li cita Tuttosport: 26 conclusioni, 8 un porta, 2 traverse. L'Inter ha dominato, come spesso, capita, ma ha chiuso la partita soltanto nel recupero col bis di Thuram, tenendo in vita un Parma che non ha mai impensierito Sommer, di cui non si ricordano parate.

Se il Milan non vincerà oggi col Genoa, i nerazzurri saranno già campioni d'inverno a prescindere dall'esito dei recuperi infrasettimanali. E complice il pari del Napoli col Verona lo scorso diretto di domenica diventa un'occasione per mettere una distanza importante tra sé e una delle concorrenti più forti, visto che in caso di successo dell'Inter i partenopei finirebbero a -7.