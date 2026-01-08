Nel post partita di Parma-Inter, nel corso dell'intervista a Sky Sport Cristian Chivu ha ricevuto parole al miele da Fabio Caressa, che ha voluto sottolineare non solo il lavoro sul campo, ma soprattutto le doti comunicative dell’allenatore nerazzurro.

Rivolgendosi direttamente a Chivu, Caressa ha detto: “In bocca al lupo e complimenti Cristian - ha esordito il conduttore e giornalista -. Prima o poi vincerai la panchina d’oro, ma il microfono d’oro per la positività della tua comunicazione lo hai già vinto per me. Il calcio è un mondo che ha bisogno del modo di comunicare che utilizzi tu", ha concluso.