Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, prova a guardare gli aspetti positivi della sconfitta contro l'Atalanta pur non negando il periodaccio che stanno vivendo i rossoblu. Queste le sue parole a Sky Sport: "È stata una partita migliore rispetto alla prestazione di Milano. In questo momento non riusciamo a buttarla dentro, gli altri troppo facilmente ci fanno gol - dice - È un periodo così, dobbiamo ritrovare gli elementi che fanno la differenza. Venti giorni fa c'era gente brillante, con grande entusiasmo, abbiamo smarrito quello. Rispetto all'Inter è stata una gara diversa, ma non basta. Testa bassa, lavorare, dobbiamo tornare ad andare a mille e trovare la chiave giusta per tornare ad essere arrembanti. Lavorando, passerà".

Italiano prosegue: "A parte la partita con l'Inter, le prestazioni non erano mancate. Contro squadre come Inter, Napoli e Juve che viaggiano forte, servono velocità supersoniche e in questo momento non possiamo reggere, forse. Ci siamo allenati poco, ha nevicato e questo non ci ha permesso di andare in campo. Non abbiamo toccato qualche punto e situazione sulle quali bisognerebbe lavorare. I ragazzi sono dei lavoratori, intelligenti, serve tempo e la chiave giusta per tornare quelli di pochissimo tempo fa. Eravamo andati in finale di Supercoppa dopo aver battuto l'Inter".