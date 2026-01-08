Intervenuto nel corso di ‘Pressing’, l’ex calciatore Alessio Tacchinardi dice la sua sul momento dell’Inter dopo la vittoria contro il Parma: “L’Inter sta dimostrando tanto, ha fatto un’altra grande partita in un momento cruciale. Nelle prime giornate c’era qualcosa da mettere a posto, adesso Chivu è entrato nella testa dei giocatori.

Spreca ancora troppe occasioni, questo è un difetto, ma penso che sia l’Inter migliore della stagione. Non c’era momento migliore per affrontare un big match come quello di domenica contro il Napoli”.