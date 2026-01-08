Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida esterna contro il Sudtirol, l'allenatore dello Spezia, Roberto Donadoni ha risposto anche di Salvatore Esposito, passato dalle Aquile alla Sampdoria:

"Ritengo che Salvatore sia un giocatore che può far farti fare il salto di qualità, però molto dipende dall’atteggiamento in cui scendi in campo. Posso dirvi che abbiamo parlato, mi ha anche mandato un messaggio e, personalmente, gli auguro il meglio" ha detto chiudendo il discorso.