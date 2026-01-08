‘Se mi lasci, (non) ti cancello’ è il titolo della locandina di Parma-Inter, gara dove si sono intrecciate storie di ex che non hanno rinnegato il loro passato. Allo stadio ‘Ennio Tardini’, è tornato quel Cristian Chivu capace, alla prima esperienza da allenatore nel calcio professionistico, di evitare ai ducali la retrocessione in Serie B in una situazione tutt’altro che semplice. Un lavoro riconosciuto sin dal primo giorno dal suo successore, l’ancor più giovane Carlos Cuesta che, anche nella conferenza della vigilia, ha sottolineato che la sua squadra ha il privilegio di vivere notti come quella appena trascorsa grazie alla salvezza ottenuta dai gialloblu con il romeno in panchina. "Non ho il piacere di conoscerlo personalmente, a Parma ha fatto un grande lavoro che ci ha permesso di arrivare a giocare questa partita, raggiungendo l'obiettivo salvezza. Ho solo parole positive per lui, quando vedo giocare l'Inter vedo un'evoluzione, in continuità con il passato, ma con evoluzioni", ha detto lo spagnolo parlando dell’avversario. Il miglior complimento che potesse fare al collega, ma anche una sottolineatura sull’eredità calcistica lasciata in dote dal quadriennio targato Simone Inzaghi. Il passato che ritorna non con le sembianze di un fantasma, semmai come un aiuto per il presente e il futuro.
Una mano invisibile chiamata ‘gioco’ che Chivu ha ricevuto gratis e successivamente integrato con nuove idee, andando oltre un mercato non all’altezza di un club vice campione d’Europa. A parte l’aggiunta in difesa di Manuel Akanji, una sicurezza per la Serie A e non solo, il tecnico dell’Inter ha dovuto arrangiarsi con quello che gli è stato dato negli altri reparti. Luis Henrique, per citare il caso forse più emblematico, è diventato titolare per forza di cose e, pian piano, si sta trasformando quantomeno in un elemento su cui poter contare dopo che lo stesso tecnico lo aveva definito a ottobre, al pari di Andy Diouf, non pronto per il calcio italiano. Il brasiliano, visto il lungo forfait di Denzel Dumfries, le sta giocando praticamente tutte e, all’orizzonte, non si prevede possa riposare con certezza matematica. Anche alla luce delle ultime vicende di mercato, con Joao Cancelo che al ritorno in nerazzurro ha preferito quello al Barcellona.A centrocampo, con la situazione Davide Frattesi da sbrogliare, il vero acquisto è uno che era già in rosa: Piotr Zielinski, letteralmente rinato, nonché l’unico capace di mettere in dubbio l’intoccabilità del trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan. In attacco comanda sempre la ThuLa, dietro alla quale mordono il freno due giovani che hanno in comune un’esperienza antecedente con il loro mentore. Francesco Pio Esposito in Primavera, Ange-Yoan Bonny proprio a Parma l’anno scorso. La famosa evoluzione sopracitata è stata resa possibile da risorse spesso inaspettate, emerse anche in virtù del coraggio di un allenatore alle prime armi ma con un bagaglio pieno zeppo di esperienza da giocatore. Uno che non ha mezze misure: vince o perde. I pareggi non sono contemplati da Chivu, ma nemmeno da Cuesta che, nonostante l’abisso tecnico tra Parma e Inter, ha allontanato il foglio di chi ieri lo invitava a firmare per una X. Il rischio di perdere per la volontà di fare sempre tre punti guida le scelte di Chivu per l’insolito turno infrasettimanale del campionato in cui le rotazioni, con vista sul Napoli, coinvolgono i soli Marcus Thuram, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni. Altro che turnover scientifico di inzaghiana memoria o quello stabilito dallo staff medico per Conte, fermato clamorosamente sul 2-2 dall’Hellas Verona.
Cambi che non modificano il solito copione di una partita dell’Inter: dopo dieci tiri totali in mezz’ora dei nerazzurri, con tanto di miracolo di Edoardo Corvi su Yann Bisseck, arriva la quasi beffa firmata da Jacob Ondrejka, già giustiziere l’anno scorso. L’incrocio dei pali colto dallo svedese è il fuoriprogramma di un primo tempo a senso unico, concluso meritatamente in vantaggio dagli ospiti grazie al colpo di biliardo di Federico Dimarco. A proposito di ex. Nella ripresa la musica non cambia: si gioca a una sola porta, quella del Parma, il bersaglio che gli interisti tendono a non centrare neanche da posizione privilegiata. Chiedere a Petar Sucic per avere maggiori delucidazioni. L’Inter deve aspettare l’ultimissimo minuto di recupero per trovare il raddoppio: segna Bonny, ma il VAR annulla, il gol buono lo mette a referto l’ex Marcus Thuram. Un copione sempre uguale a se stesso che non fa più notizia, così come l’Inter lassù, ora a +4 sui campioni d’Italia e sul Milan, domani impegnato contro il Genoa.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Editoriale
- 00:12 Akanji in conferenza: "Mi trovo bene con Bisseck. Crans-Montana? Tragedia che non deve accadere più"
- 00:10 Parma, Oristanio in conferenza: "L'Inter è la più forte del campionato. Ho parlato con Pio, si merita tutto"
- 00:09 Chivu in conferenza: "Luis Henrique è da Inter. Se abbiamo seguito il Napoli? Se succede m'incazzo..."
- 00:05 videoParma-Inter 0-2, Tramontana: "Mini ciclo perfetto. Lautaro fuori partita, Sucic così così"
- 00:04 Parma, Cuesta in conferenza: "Chivu ha grandi valori umani ed è un bravissimo allenatore"
- 00:02 Akanji a ITV: "Io il migliore? Forse, ma è merito della squadra. Il segreto è tenersi in salute"
- 00:00 Parma-Inter, se mi lasci (non) ti cancello
- 23:53 Akanji a DAZN: "Felice per i tre punti. Sono tra i più importanti dell'Inter? Io voglio essere una soluzione"
- 23:46 Chivu a DAZN: "Napoli? Questa sera potevate chiedermi del Parma...". Poi 'risponde' a Fabregas sullo scudetto
- 23:45 Akanji a Sky: "Il mio futuro? Vorrei tanto saperlo, magari rimarrò all'Inter. Mi sono sentito subito bene"
- 23:43 Chivu a ITV: "Squadra matura, la Serie A non è mai semplice. Vogliamo essere competitivi fino alla fine"
- 23:34 Chivu a Sky: "Oggi atteggiamento eccezionale dei ragazzi. Si poteva fare qualche cross di qualità in più"
- 23:30 Parma-Inter, la moviola - Colombo se la cava, meno bene i due assistenti
- 23:29 Parma, Cuesta a DAZN: "Ci abbiamo provato, ma l'Inter è stata più brava. Sapevamo che sarebbe stato difficile"
- 23:28 Bonny a ITV: "Ero felice di tornare a Parma, posto speciale. Non era facile vincere oggi"
- 23:20 Dimarco Player of the Match a DAZN: "Gruppo ancora più unito grazie a Chivu. Battere il mio record? Speriamo"
- 23:20 Carlos Augusto a DAZN: "Napoli? Noi facciamo il nostro lavoro. Poi pensiamo agli altri"
- 23:12 Parma, Cuesta a Sky: "Inter molto, molto, molto forte e super aggressiva. Fuorigioco del 1° T? Errori che capitano"
- 23:05 Lazio, pari all'ultimo respiro: Pedro spezza i sogni della Fiorentina, finisce 2-2. Blitz Udinese a Torino
- 22:53 L'Inter si alza sui pedali: Dimarco e Thuram abbattono il Parma, mini-allungo nerazzurro sul Napoli
- 22:52 Parma-Inter, le pagelle - Akanji granitico, Thuram croce e delizia. Al Tardini il sosia di Lautaro
- 22:50 Parma-Inter, Fischio Finale - Chivu applica la 'legge dell'ex' e allunga in vetta: la nebbia del Tardini non oscura il dominio nerazzurro
- 20:33 Frenata clamorosa per il Napoli: il Verona strappa il 2-2 al Maradona. Continua la crisi del Bologna
- 20:29 Parma, Cuesta a DAZN: "Con l'Inter sarà tutto difficile, dovremo essere solidi e lucidi nelle occasioni"
- 20:15 Mkhitaryan a Sky Sport: "Ci sarà tempo per pensare al Napoli. Mi sto riprendendo e ora..."
- 20:14 Parma, Cuesta a Sky: "L'Inter si ferma giocando bene, dovremo affrontarla con umiltà"
- 20:10 Chivu a DAZN: "Pensare al Napoli? No, quando inizi a pianificare spesso la prendi dove non vuoi prenderla"
- 20:04 Chivu a Sky: "L'Inter ha un'identità chiara e la vuole mantenere. Vivere il calcio a Parma è bellissimo"
- 20:03 Parma, Ondrejka a DAZN: "L'Inter è una squadra molto forte, ma proveremo a batterla"
- 20:01 Mkhitaryan a DAZN: "Per portare a casa i tre punti serve concentrazione, l'anno scorso siamo stati puniti"
- 19:57 Adorante: "Ero nelle giovanili dell'Inter con Zaniolo. Alla Roma ha fatto uno step enorme"
- 19:44 Parma, Ondrejka a Sky: "Il ritorno di Chivu? Vogliamo fare del nostro meglio"
- 19:41 Mkhitaryan a ITV: "Servirà una gara quasi perfetta, l'anno scorso abbiamo avuto difficoltà a Parma"
- 19:29 Inter U20 ai quarti di finale della Coppa Italia Primavera: mercoledì 11 febbraio la sfida con la Juve
- 19:14 Nuova avventura per Mario Balotelli: contratto di due anni e mezzo con l'Al Ittifaq
- 19:00 De Pieri e Stabile, destino comune: dalla Juve Stabia al Bari. Accordo con l'Inter trovato
- 18:45 Inizia l'avventura al Racing per Valentin Carboni: "Convinto da Milito. E Lautaro mi darà supporto"
- 18:31 Bologna, Di Vaio: "Risultati negativi? Abbiamo fatto una finale di Supercoppa. Con Inter e Napoli..."
- 18:17 Napoli, Oriali: "Prima dell'Inter c'è il Verona. Non abbiamo tante alternative, quindi niente calcoli"
- 18:05 Esposito: "Ronaldo l'attaccante più forte della storia, Adriano mi faceva impazzire. Dzeko? Impressionante per un motivo"
- 18:02 Primavera - Inter-Sampdoria, gli Up&Down - Kukulis non tradisce, per Peletti un erroraccio
- 17:50 videoCarbone: "Bravi dal dischetto, ma siamo molto lontani dai nostri standard. Kukulis mi fa impazzire"
- 17:35 Boniek: "Zielinski uno dei migliori '8' d'Europa. Scudetto? Milan non pronto, sarà Inter-Napoli"
- 17:12 Parma con le polveri bagnate: appena 12 gol in questa Serie A. L'Inter al top con 38 reti
- 17:00 Coppa Italia Primavera, all'Inter servono i rigori per eliminare la Samp agli ottavi: finisce 7-6 per i nerazzurri
- 16:58 Asllani, il mercato può aspettare: l'albanese convocato dal Torino per il match contro l'Udinese
- 16:43 Serie A, Hojlund si aggiudica il 'Rising Star Of The Month' di dicembre. De Siervo: "Mese straordinario"
- 16:28 Serie A, Semih Kilicsoy batte Ekkelenkamp: il gol del turco in Torino-Cagliari è il più votato nel mese di dicembre
- 16:14 Arsenal, Arteta: "Calafiori e Mosquera ancora out, spero di poterli convocare presto". A fine gennaio c'è l'Inter
- 16:00 Roma, gol e infortunio per Dovbyk: lesione di primo grado alla coscia sinistra
- 15:45 Sky - Lazio, porte girevoli a centrocampo: Guendouzi sposa il Fenerbahçe, dall'Ajax è in arrivo Taylor
- 15:30 Sky - Galatasaray interessato a Frattesi, ma al momento è tutto fermo: ancora nessuna offerta all'Inter
- 15:15 Caprile: "Rispetto le scelte degli allenatori, come ho rispettato Conte. Ma io mi alleno per giocare"
- 15:00 GdS - Il Milan sfida il Genoa e osserva Norton-Cuffy: anche i rossoneri tra i club interessati al laterale inglese
- 14:45 GdS - Lazio, prima offerta al Bologna per Fabbian: le cifre. C'è l'ok dell'ex Inter
- 14:27 Tardini verso il tutto esaurito: record di presenze in bilico. Settore ospiti già sold out
- 14:12 Franco Carboni verso la Sampdoria. I liguri accelerano: c'è ottimismo dopo i contatti con l'Inter. Ecco perché
- 13:57 SM - Inter, Frattesi ai saluti? Forte interesse dal Galatasaray, ma la Juventus resta in corsa
- 13:42 Sky - Verso Parma-Inter, tre dubbi di formazione per Chivu. Acerbi e Mkhitaryan pronti a tornare dal 1'
- 13:28 L'Inter sale a quota 9 gol da corner. Meglio della squadra di Chivu solo Arsenal e Tottenham
- 13:13 Qui Parma - Emiliani contro l'Inter col 4-3-1-2. Cuesta con un ex in attacco?
- 12:59 Ibrahimovic: "Ronaldo è stato, e rimane, il migliore di tutti i tempi. Volevo imparare i suoi trucchi"
- 12:44 Milan, Allegri: "Rinnovo Maignan, stiamo lavorando. Lotta scudetto? È importante arrivare tra le prime quattro"
- 12:29 Parma, sono ventitré i giocatori anti-Inter convocati da Cuesta. La lista completa
- 12:14 GdS - Akanji perno della difesa: Chivu ha trovato il nuovo leader
- 12:00 PARMA-INTER, turnover ma non TANTO. FRATTESI "affaticato", AKANJI non si muove. In ENTRATA...
- 11:45 Romano conferma le parole di Guardiola: "Il City non richiamerà Akanji. L'Inter vuole continuare con lo svizzero"
- 11:30 CdS - Niente Cancelo? L'Inter non trema: Luis Henrique c'è, gli manca un ultimo step