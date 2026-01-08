Quattro anni nelle giovanili dell'Inter, ieri sera avversario con la maglia del Parma. Gaetano Oristanio si è presentato nella sala conferenze del Tardini per commentare la sconfitta contro i nerazzurri:

Troppo forte l'Inter o il Parma poteva fare di più?

"Loro sono forti. Potevamo avere più coraggio ma loro sono fortissimi, forse i più forti del campionato e lottano per lo Scudetto. Lavoro e sacrificio ci sono stati da parte nostra ma dobbiamo fare di più".

Giudizio sulla tua prestazione: sul fronte d'attacco anche se hai svariato potevi incidere di più?

"La mia prestazione non è stata positiva, ti do ragione, devo fare di più nonostante un avversario difficile e una difesa tosta".

È mancato coraggio, perché?

"Coraggio è una parola grossa. Bisogna avere piu intraprendenza, rischiare la giocata, oggi è stata dura per noi. Abbiamo provato a limitarli ma hanno qualità e si conoscono bene, giocano insieme da tanti anni. abbiamo provato a chiudere gli spazi e a limitarli ma oggi è stata davvero dura per noi".

FcIN - Sei cresciuto nell'inter, cosa pensi di Pio Esposito? Hai avuto modo di parlare con lui?

"Sono molto felice per lui, lo conosco bene, da quando aveva 12 anni. Ho giocato con suo fratello Sebastiano, conosco tutta la sua famiglia. Ho parlato con lui dopo la partita, ci siamo salutati e sono molto felice del percorso che sta facendo perché se lo merita".

Come stai adesso? A che punto è la tua crescita?

"Si può sempre crescere e migliorare, ho fatto due campionati in A e questo è il terzo. Posso migliorare e dare tanto, la squadra è sempre la cosa più importante e io devo essere a disposizione".

Giulia Bassi