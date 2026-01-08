Adesso è ufficiale: Valentín Carboni è un nuovo calciatore del Racing Avellaneda. L'attaccante argentino è arrivato al Cilindro, dove ad attenderlo ha trovato Diego Milito e Sebastián Saja, in presenza dei quali ha firmato il contratto con il club di Avellaneda. Una volta terminate le pratiche burocratiche, il giovane attaccante volerà in Paraguay per unirsi alla pre-season della squadra guidata da Gustavo Costas.

"Possibilità enormemente entusiasmante sin da quando si è prefigurata" ha detto il classe 2005 ai canali ufficiali del club. "Quando Milito mi ha contattato e mi ha spiegato il progetto nel dettaglio ho subito iniziato a pensare a tutto ciò che avrei potuto dare e fare d'ora in avanti. Non resta che iniziare a lavorare con il gruppo per dare a questo grande club tutto ciò che è in mio potere e molto di più" ha detto con emozione l'ormai ex Genoa.



Sull'allenatore Gustavo Costas che lo attende in ritiro:

"So tutto ciò che il Racing ha ottenuto con Gustavo negli ultimi anni. E so qual è l'esigenza che questo club ha ogni volta che c'è qualcosa in gioco. Mi aspetto che tutto ciò si consolidi e cresca ancora di più".