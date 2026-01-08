Il 14 o 15 febbraio prossimi ci sarà l'incrocio a San Siro tra Inter e Juventus ed è una partita a cui potrebbe partecipare anche Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, infatti, il recupero dell'attaccante prosegue bene e nel giro di un mese il giocatore potrebbe ristabilirsi.

Il traguardo, si legge, è complicato ma non impossibile da raggiungere e potrebbe cambiare anche le convinzioni della dirigenza sul mercato di gennaio. In compenso non cambierà l'esito riguardo al possibile rinnovo di fine anno, che non ci sarà: Vlahovic andrà via, con Milan e Barcellona che sono alla finestra.