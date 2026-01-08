La Lazio non ha intenzione di cedere Mario Gila in questa sessione di mercato, secondo Fabrizio Romano. Il discorso cambia in ottica estiva, soprattutto alla luce della scadenza di contratto del difensore spagnolo, fissata al 30 giugno 2027 che ingolosisce Inter e Milan. I due club milanesi, rivela il giornalista, stanno seguendo da vicino l'ex Real Madrid e hanno già preso informazioni sulla sua situazione.

A proposito di difensori in orbita nerazzurra, in Viale della Liberazione cresce l'ottimismo rispetto all'acquisto Branimir Mlacic, centrale classe 2007 dell'Hajduk Spalato. Ci sono tanti club interessati, ma quello forse più temibile, il Barcellona, ora è tagliato fuori dalla corsa. Nel frattempo, i dialoghi tra l'Inter e l'entourage del ragazzo proseguono in modo positivo.