Intervenuto in conferenza stampa dopo il rocambolesco pareggio contro il Verona, Antonio Conte, tecnico del Napoli, si sofferma sulla decisione di annullare il gol di Rasmus Hojlund: "Sono valutazioni oggettive che vanno fatte dal VAR e che sono differenti da partita a partita. Hojlund non poteva tagliarsi il braccio ad un metro di distanza. Dobbiamo accettare quello deciso dal VAR, anche perché l'arbitro in campo aveva non dato il rigore e concesso il gol."

Come si spiega queste decisioni del VAR?

"Non fatemi entrare in polemiche, che poi vengo travisato. Il VAR va ad interpretazione, a volte può essere a favore e altre a sfavore. Bisogna accettarlo e sapere che ci sono persone lì in buona fede".