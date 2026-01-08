L'Inter comanda la classifica e si prepara a sfidare il Napoli, ospite domenica a San Siro nel match di cartello della 20esima giornata di Serie A. Intervistato da Napoli Network, Massimo Moratti prova ad inquadrare la sfida tra Chivu e Conte: "Se l’Inter dovesse vincere avrebbe un vantaggio notevole, anche se non è mai detto perché ci sono tante partite difficilissime - premette -. L’Inter sta giocando bene e merita il primo posto. Anche il Napoli, sempre per merito di Antonio Conte naturalmente, ha fatto molto bene. Ieri per poco non la vinceva. Quella di domenica sarà una sfida bellissima ed interessante"

Nell’ultima giornata di campionato ci sono stati diversi episodi arbitrali controversi, non solo in Napoli-Verona, ma anche in Lazio-Fiorentina. Il tema arbitrale sta diventando sempre più centrale: ci sono analogie con il passato?

"Con il passato non ci sono molte analogie per me, all’epoca era un’associazione di delinquenti che guidava il calcio. In questo caso ci sono arbitri non in forma, non all’altezza. Il VAR ormai è necessario, ma bisogna equilibrarlo, non si capisce quando comanda il Var e comanda l’arbitro. Bisogna mettersi in riga con l’aspettativa della gente. Ieri ho visto quanto accaduto a Napoli e sono successe cose non chiare".