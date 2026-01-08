Parma rinunciatario, Inter più calcolatrice e a risparmio energetico, specialmente nel secondo tempo, per gestire le forze in vista di un altro tour de force. Ma arriva una nuova vittoria che proietta la squadra potenzialmente verso il titolo d'inverno. Ci racconta tutto come di consueto Andrea Bosio: a seguire una nuova puntata del nostro Podcast (clicca qui se segui da app).

