Anche Sky Sport parla dell'interesse per Branimir Mlacic, difensore classe 2007 dell'Hajduk Spalato.

Secondo l'emittente, quella legata al giovane croato, da tempo nel mirino del club nerazzurro, non è un'operazione da farsi necessariamente adesso, pensando più ad un affare per giugno. Ma qualora si aprisse uno spiraglio nell'immediato, allora potrebbe essere portato in Italia per un periodo di 'apprendistato'. 

Sezione: Focus / Data: Gio 08 gennaio 2026 alle 08:56
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
