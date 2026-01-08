Sono ore decisive per il futuro di Giovane Santana, talento del Verona accostato a diversi club italiani tra cui l’Inter. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando di Sportmediaset, al momento è da registrare un sorpasso di una squadra nello specifico. Si tratta dell’Atalanta che avrebbe mosso i primi passi formali con il club scaligero per il calciatore.

Le cifre dell'affare sono contenute, ma comunque importanti: si parla di circa 15 milioni di euro.