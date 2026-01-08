Il profilo di Kristjan Asllani attira ancora attenzioni in Spagna. Il centrocampista albanese, che in estate aveva rifiutato la corte del Betis Siviglia, ora piace al Girona che ha chiesto informazioni sulla sua situazione. L'ex Empoli, infatti, è finito improvvisamente ai margini del progetto del Torino che, nonostante le smentite pubbliche di rito, sarebbe pronto a interrompere anzitempo il prestito pattuito con l'Inter ad agosto. Lo riporta su X il giornalista Matteo Moretto per Marca.