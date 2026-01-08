La prestazione dell'Inter contro il Parma ha convinto Cristian Chivu per una serie di motivi che lo stesso tecnico romeno ha elencato a Rai Radio 1 dopo la vittoria del Tardini: "Per atteggiamento, per maturità e per come abbiamo cercato di essere dominanti sapendo che in Serie A non ci sono partite semplici. Soprattutto contro una squadra che aveva dieci uomini dietro la linea del pallone e che aspettava un nostro errore. Sono molto contento per la maturità mostrata e per come abbiamo cercato di andare a far male al nostro avversario".