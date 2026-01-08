La sesta vittoria consecutiva dell'Inter in campionato consolida lo status di favorita per lo scudetto della squadra di Cristian Chivu, alimentato anche dall’inaspettata frenata del Napoli in casa con il Verona. I nerazzurri campioni d'Italia a fine stagione – si legge Agipronews - sono proposti ora 1,65 su Snai, quota in discesa rispetto all’1,80 di tre giorni fa, mentre il bis della formazione di Antonio Conte passa da 4,20 a 5,50 volte la posta puntata, proprio alla vigilia dello scontro diretto di domenica sera a San Siro.
Alle spalle dell'Inter, resiste invece il Milan fissato a 4,50 su William Hill. Ai piedi del podio c'è la Juventus, rilanciata da Spalletti e che ha conquistato 13 punti su 15 disponibili nelle ultime cinque giornate di Serie A: i bianconeri scudettati sono visti a 20, davanti alla Roma offerta a quota 30.
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
