L'Inter non si lascia sfuggire l'occasione di allungare in classifica, batte il Parma al Tardini e si porta a +4 sul Napoli, fermato a domicilio dal Verona. "La squadra di Cristian Chivu ha vinto a Parma una partita in bilico quanto a risultato perché il 2-0 è arrivato soltanto al 98’. Non che il Parma si sia mai avvicinato all’1-1, l’Inter è sempre stata in controllo, però una palla sbagliata e una distrazione possono capitare, la gara andava messa in sicurezza prima - avverte la Gazzetta dello Sport -. La sesta vittoria di fila in campionato certifica il processo di crescita dell’Inter di Chivu, sempre più padrona di sé e degli avversari".

Ancora troppe, però, le occasioni sprecate per mettere in sicurezza il risultato, come quelle di Lautaro o, soprattutto, quella di Sucic, che nella ripresa si è letteralmente divorato il raddoppio davanti a Corvi. "Lo 0-0 lo ha sbloccato Dimarco in coda al primo tempo e il 2-0 di Thuram ha preso forma quando già scorrevano i titoli di coda. Chi segna merita la copertina, però attenzione a Manuel Akanji, protagonista di un’altra prestazione sontuosa. Lo svizzero è per distacco l’acquisto nerazzurro più riuscito del mercato estivo. Akanji sta diventando per l’Inter quel che Bremer rappresenta per la Juve. Anzi, avanti così contenderà a Bremer il titolo di miglior difensore della Serie A. C’era bisogno di una colonna portante davanti a Sommer", sottolinea la rosea.