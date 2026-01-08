Il VAR gli ha tolto il gol dell'ex, ma Ange-Yoan Bonny ha tanti motivi per sorridere dopo la vittoria schiacciante dell'Inter nella 'sua' Parma. Un successo che dà una spinta ulteriore alla squadra di Cristian Chivu verso il big match contro il Napoli, ieri bloccato in casa dal Verona sul 2-2: "Guardiamo a noi stessi, la classifica la guarderemo alla fine. Come arriviamo alla gara di domenica? Carichi, carichi", le parole dell'attaccante francese a Sportmediaset.