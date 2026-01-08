L’Atalanta ha tentato nelle ultime ore di anticipare la concorrenza di Roma e Inter per Giovane Santana, talento in forza al Hellas Verona. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il club bergamasco ha messo sul tavolo un’offerta da 20 milioni di euro complessivi, tra parte fissa e bonus, nel tentativo di chiudere l’operazione già in questa finestra di mercato. Una proposta importante, che però al momento non soddisfa le richieste del Verona.

Il club veneto, infatti, valuta Santana non meno di 30 milioni di euro e, soprattutto, non vorrebbe privarsene a gennaio, preferendo rinviare ogni discorso alla prossima estate. La posizione dell’Hellas è chiara: il giocatore è considerato centrale nel progetto e una cessione immediata verrebbe presa in considerazione solo davanti a un’offerta ritenuta irrinunciabile.

Nel frattempo, l’Inter continua a monitorare con attenzione l’evolversi della situazione, senza essersi ancora spinta a una proposta ufficiale. Alla finestra resta anche la Juventus, pronta a inserirsi qualora si aprissero spiragli concreti.