C'è anche Lautaro Martinez tra i sei candidati all'EA SPORTS FC Player Of The Month di dicembre. In lizza per il premio anche Rasmus Hojlund (Napoli), Christian Pulisic (Milan), Gianluca Scamacca (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino) e Kenan Yildiz (Juventus).

Le nomination sono state determinate grazie alle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione.

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 14ª alla 17ª della Serie A Enilive 2025/2026.