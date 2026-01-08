Buono il gol di Dimarco che ha stappato il match del Tardini, come conferma anche la Gazzetta dello Sport.

Dopo lo spunto vincente al minuto 42, Colombo annulla la rete dell'esterno nerazzurro per posizione di fuorigioco sul tocco di Esposito, ma il controllo in sala Var sala lo costringe all’over rule: è Britschgi a tenerlo in gioco, gol regolare. Poi, nel secondo tempo, in pieno recupero, annullato un gol a Bonny per “mani” di Thuram in precedenza.

Sezione: Rassegna / Data: Gio 08 gennaio 2026 alle 08:28 / Fonte: Gazzetta dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
