Il Monday Night di Serie A si apre allo Zini, dove va in scena il frizzante 2-2 tra Cremonese e Cagliari che si dividono la posta in palio. Il primo tempo è tutto dei grigiorossi di Nicola che confezionano il doppio vantaggio con il tocco sotto porta di Johnsen e la zampata vincente del solito Vardy.

La reazione rossoblu arriva invece nella ripresa: il preciso diagonale mancino di Adopo serve ad accorciare le distanze, mentre Sebastiano Esposito si vede annullare per fuorigioco il possibile gol del pareggio che arriva poi nel finale di gara con baby Trepy, letale con un sinistro al bacio pochi minuti dopo il suo ingresso in campo.