Regna la prudenza in casa Napoli rispetto al recupero di David Neres in vista del big match contro l'Inter di domenica sera, a San Siro. L'attaccante brasiliano, ai box per un trauma distorsivo alla caviglia accusato contro la Lazio, oggi ha svolto terapie e domani forse potrebbe avere un primo approccio con il campo. Lo riporta Sky Sport. 

Sezione: L'avversario / Data: Gio 08 gennaio 2026 alle 16:26
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
