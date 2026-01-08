"L'Inter fa una buona partita, secondo me un po' peggio per le ultime, ma dalla panchina entrano Zielinski, Barella, Bonny e Thuram... Fa la differenza sul lungo termine. Gioca bene, è abituata a vincere. La partita di domenica col Napoli sposterà gli equilibri". Così Emiliano Viviano commenta a Pressing la prova offerta dai nerazzurri in Parma-Inter.

Su tutti spicca una prestazione, quella di Akanji. "Non credo nemmeno sudi quando gioca... Non perde un duello, gioca con una serenità come se fosse all'Inter da due anni. Se ne parla anche poco".

Data: Gio 08 gennaio 2026 alle 15:59
Autore: FcInterNews Redazione
