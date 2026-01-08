Arriva un'indiscrezione di mercato importante in ottica Inter dal Brasile: a svelarla è Lucas Musetti, giornalista di UOL Esporte, secondo cui i nerazzurri sarebbero pronti a investire 22 milioni di euro, bonus inclusi, per ingaggiare Robinho junior, figlio dell'ex nazionale della Seleçao che ha giocato, tra le altre, al Real Madrid e al Milan.

Stando a Musetti, l'attaccante 18enne del Santos si sarebbe recato in Italia durante le vacanze natalizie per visitare le strutture del club milanese. Che, pur non avendo ancora presentato un'offerta ufficiale al Peixe, ha già fatto sapere quanto sarebbe disposta a mettere sul piatto. Dettagli discussi con il Santos, anche se i discorsi si sono arenati perché il desiderio di Robinho jr è restare nel suo club fino a giugno, anche con la benedizione di Neymar e Gabigol.

Tuttavia, se Robinho capirà che la sua squadra, i suoi genitori e il suo agente pensano che sia il momento giusto per andarsene, le trattative con l'Inter, club che ha la priorità sugli altri, potrebbero essere riattivate.