Manuel Akanji, difensore dell’Inter protagonista assoluto della gara di Parma, parla ai microfoni di Sky Sport: “Stasera era importante fare una buona partita, ora speriamo di giocare bene anche contro il Napoli. Io meglio da centrale a tre? Non mi interessa molto la posizione, anche se mi piace tanto perché posso condurre il pallone, vedere tanto campo e propormi se voglio”.

Qual è il tuo futuro?

“Vorrei tanto saperlo. Sono molto felice qui, tutto va bene. Vedremo cosa succederà a fine stagione, magari rimarrò qui”. (Viene chiarito che l'Inter vanta un diritto di riscatto su di lui che diventa obbligo in caso di Scudetto, ndr).

Qual è la differenza tra calcio inglese e italiano? E come sei riuscito ad adattarti al nostro calcio? È merito anche di Chivu?

“Non ho mai avuto problemi sull’adattarmi ad un calcio diverso nella mia carriera. Mi sono subito sentito bene, poi i compagni e lo staff mi hanno aiutato e accolto molto bene. La Premier League è molto fisica e si va molto avanti e indietro, in Italia non c’è tanto spazio come in Inghilterra e questa è la principale differenza”.