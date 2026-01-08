L'ex calciatore Massimo Ambrosini è intervenuto nel corso di 'Elastici' di Cronache di Spogliatoio, concentrandosi sul momento di Piotr Zielinski in maglia nerazzurra: "Dal punto di vista fisico è tornato ad altissimi livelli - ha esordito l'ex Milan -. Ha una qualità fondamentale: riceve spalle alla porta e riesce a girarsi. Con lui la palla difficilmente torna indietro".

L’ex rossonero ha poi sottolineato l’impatto di Zielinski sul gioco nerazzurro: "Si connette alla parte migliore dell’Inter, soprattutto con Federico Dimarco e Alessandro Bastoni, che con lui hanno ancora più possibilità di proporsi".

Nel confronto con Henrikh Mkhitaryan, Ambrosini evidenzia una differenza chiave: "Zielinski ha più gol nelle gambe. L’occasione se la crea con lo sviluppo dell’azione, sia di destro che di sinistro".