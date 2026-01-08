Il difensore nerazzurro Manuel Akanji parla così a Inter TV dopo la vittoria di oggi in casa del Parma: “Io migliore in campo? Quando giochi una partita così il merito è di tutta la squadra. Il Parma ha avuto una sola occasione per segnare, quindi abbiamo fatto una buona prova”.

Cosa rispondi a chi dice che sei il difensore più forte della Serie A?

“Non lo so, può essere: gioco per una delle migliori squadre, io faccio il possibile per loro”.

Hai un segreto? Hai giocato tutte le gare in campionato e non sembri mai stanco.

“Il segreto è stare in salute, io sono un giocatore e vorrei giocare ogni tre giorni, ma siamo in tanti e io cerco di restare sano, allenarmi, mangiare bene e mantenere il mio stile di vita”.