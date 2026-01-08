"Era importante vincere per rimanere aggrappati a Inter e Milan, c’è tanto rammarico per questi due punti buttati e per il primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo reagito e trovato due gol, anzi tre, se non ci fossero stati gli episodi del Var…". Così Matteo Politano, parlando a Radio Kiss Kiss Napoli, dopo il passo falso in campionato degli azzurri, fermati in casa sul 2-2 dall'Hellas Verona.

Domenica c'è l'Inter.

"Arriveremo arrabbiati per i due punti persi, ora cerchiamo di recuperare in fretta le energie. Siamo contati, ci proveremo al meglio per questo big match".