Analizzando la prestazione di Davide Bartesaghi in Cagliari-Milan, Filippo Galli ha rivisto nel difensore rossonero alcune caratteristiche di Alessandro Bastoni, uno dei braccetti mancini più forti del mondo: "Per struttura fisica, Bartesaghi è più braccetto che quinto di sinistra, anche se lì ha giocato egregiamente in questa stagione - le sue parole a Radio TV Serie A -. Potrebbe essere il suo ruolo del futuro, si è comportato bene a Cagliari come se avesse sempre giocato lì. E' sembrato il Bastoni dell'Inter o, se non vogliamo scomodare il giocatore nerazzurro, possiamo fare il parallelo con Pavlovic".