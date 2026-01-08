Parole anche in conferenza stampa per il difensore nerazzurro Manuel Akanji: “Il ruolo? Mi sento in fiducia in entrambe le posizioni, riesco a controllare bene la partita. Da esterno posso attaccare di più, ma mi piace in mezzo, posso controllare meglio, sicuramente è la posizione che preferisco”, ha detto dopo il 2-0 ottenuto stasera a Parma.

Bisseck sta migliorando giocando con te?

“Credo che sia un difensore davvero bravo, mi sento bene a giocare con lui. È anche un’ottima persona, mi fa piacere giocare insieme”.

La tragedia successa a Crans-Montana cosa vi ha lasciato?

“Ne ho parlato con la famiglia e i miei amici in Nazionale, è una tragedia incredibile e spero che non succeda mai più. Bisogna prendere precauzioni perché le persone non possono morire così, è davvero triste”.

È il nono clean sheet, quanto è importante?

“È molto importante, penso che stiamo migliorando molto e stiamo facendo davvero un ottimo lavoro”.