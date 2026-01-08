Mentre Joao Cancelo sta per accasarsi a Barcellona, l’Inter ha già archiviato la questione e continua ad oltranza la sua fase di casting per l’innesto sulla corsia destra da regalare a Cristian Chivu, privo per almeno altri due mesi di Denzel Dumfries. Tra un sondaggio e l’altro, in Viale della Liberazione spunta un nome nuovo nella caccia all'uomo che possa coprire il 'vuoto' lasciato dalla lungodegenza di Denzel Dumfries.

La redazione di Fcinternews.it ha appurato infatti che il club nerazzurro ha sondato il terreno per Emil Holm, esterno del Bologna. La fase ‘esplorativa’ è già avvenuta sia con il club rossoblu sia con l'entourage del venticinquenne ma, va chiarito che al momento si tratta di una classica richiesta di informazioni che non ha ancora fruttato decisione alcuna.

Holm, nazionale svedese classe 2000, fu portato in Italia nel 2021 dallo Spezia e dopo un passaggio all'Atalanta è arrivato a Bologna nel 2024. Coi rossoblu vanta 46 presenze complessive con due reti, una delle quali segnata lo scorso anno proprio all'Inter a San Siro in campionato.