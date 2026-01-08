Il non essere arrivati a Joao Cancelo non impedirà all'Inter di continuare a cercare un rinforzo sulla corsia di destra in questo mese di mercato. Ne è convinto Beppe Bergomi che si espone così nel corso di 'Sky Calcio Club': "Io continuo a pensare di sì. Non voglio togliere nulla ai progressi di Luis Henrique ma lo vedo ancora molto timido, è disciplinato ed è migliorato in fase difensiva ma è stato preso perché ritenuto in grado di saltare l’uomo. Nel finale di partita in quella zona ha giocato Carlos Augusto, continuo a pensare che l’Inter prenderà qualcuno in quella posizione anche se si riprenderà Matteo Darmian che ha avuto un infortunio al polpaccio".