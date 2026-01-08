"L’Inter dice grazie al Verona e tenta la fuga. A differenza del Napoli, fermato in casa dai veneti, infatti, i nerazzurri sbancano Parma, infilando la sesta vittoria consecutiva in campionato e volando a +4. Vero che stasera, battendo il Genoa, il Milan tornerebbe a -1. Quello degli uomini di Chivu, però, è un segnale: in questo momento sono i più continui, hanno un’identità precisa e, soprattutto, una forza d’urto là davanti impressionate". Così il Corsport commenta il 2-0 nerazzurro al Tardini.

"Anche se continuano a mancare cattiveria e cinismo - si legge -. Segnare appena 2 gol (il secondo allo scadere) dopo addirittura 26 conclusioni è come partorire il classico topolino dalla montagna".