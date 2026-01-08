Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il noto tifoso dell'Inter, Paolo Bonolis ha parlato ampiamente della sfida alle porte tra Inter e Napoli "Quanto vale questa partita? Vale tre punti o un punto a testa, questo vale. Non è che valga di più. Guarda che il cammino è lungo, comunque vada, il percorso è ancora molto lungo" ha esordito.

La Champions League può togliere energie alle squadre coinvolte?

"Il Milan con un tiro in porta fa sempre tre punti".

Capitolo VAR:

"Hanno messo a disposizione del pubblico un meccanismo che è diabolico. Nel momento in cui l’errore viene commesso da chi, potendo vedere tutto in maniera raffinata, ingigantita e perfetta, continua comunque a sbagliare… allora è normale che uno si arrabbi. Io lascerei che l’arbitro faccia quello che deve fare, indovinando e sbagliando, mettendo tutti sul piano della buona fede".

Sugli errori arbitrali, ha poi aggiunto:

"Ci saranno errori, come è sempre stato. Ma se il VAR deve intervenire, che lo faccia davvero su cose macroscopiche che possono sfuggire a un arbitro, ci mancherebbe altro. Invece qui interviene in continuazione anche su cose banalissime".