L’Inter continua a monitorare la situazione legata a Branimir Mlacic, centrale classe 2007 in forza all’Hajduk Spalato. Come riportato da Croatian Football News, i contatti tra l’entourage del calciatore e l’Inter stanno continuando e sarebbero emersi nuovi dettagli promettenti circa una conclusione felice della trattativa.

Tuttavia, secondo quanto rivelato da una fonte interna, i dirigenti dell’Hajduk stanno sfruttando ancora i loro legami con la Spagna per un eventuale trasferimento nella Liga, magari a cifre maggiori.