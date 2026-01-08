Dopo il pari per 2-2 tra Napoli e Verona, il portiere del club partenopeo, Vanja Milinkovic-Savic ha commentato quanto ottenuto ieri pomeriggio al Maradona sulle frequenze di Radio CRC dove è intervenuto e spiegato: "Primo gol? Devo rivederlo, però sappiamo che il Verona è molto bravo in situazioni di contropiede simili, sono circostanze che possono capitare. Loro le cercano" ha detto a proposito del risultato ottenuto contro i veneti. "Non c’è stato un problema di approccio, siamo tutti molto professionali - ha continuato ancora sulla gara di ieri -. Forse c’è un po’ di stanchezza, ma precisamente non so cosa non abbia funzionato. Quando mettiamo la giusta cattiveria in campo, diventiamo una squadra molto forte. Siamo una squadra che difende insieme, difendiamo sempre in 11, quindi non credo che i 4 clean sheet siano dipesi dal cambio modulo. Non vediamo l’ora che rientrino gli infortunati, perché è tosta giocare ogni tre giorni. Questa sera contro il Verona eravamo pochi, quindi anche per il mister, in termini di sostituzioni, non è semplice" ha concluso prima di proiettarsi al prossimo impegno, in programma in casa dell'Inter.

Supersfida contro l'Inter:

"Sono le partite più belle da giocare, quindi credo che siano anche quelle più facili da preparare. Sono le partite più importanti del campionato e le giochi a testa alta".