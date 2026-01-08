Federico Dimarco continua a migliorare le sue statistiche, tra gol e assist, che lo rendono uno degli esterni più decisivi d'Europa. Prendendo in esame i numeri dalla stagione 2021/22, nessun difensore ha segnato più gol in Serie A di Dimash che, con la zampata di Parma, ha toccato quota 18 reti eguagliando Denzel Dumfries e Theo Hernandez.

Considerando sempre lo stesso lasso di tempo, ma estendendo il discorso ai top 5 campionati del continente, Dimarco ha preso parte a 41 gol, aggiungendo 23 assist ai sopracitati 18 gol: solo Jeremie Frimpong (49), Jonathan Clauss (48) e Trent Alexander-Arnold (42) hanno fatto meglio.