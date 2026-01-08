Spazio a commenti e analisi di Parma-Inter 0-2. I nerazzurri vincono ancora e scappano a +4 sul Napoli prima del big match di domenica a San Siro proprio contro la squadra di Conte. Chivu ruota i giocatori, ma tra mercato e infortuni è limitato. Il mercato dell'Inter ora è fermo e si rischia di ripetere lo stesso errore della passata stagione.