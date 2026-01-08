Si concluderà domenica sera, a San Siro, il primo mini-ciclo di partite del 2026 dell'Inter, che si presenterà al big match contro il Napoli forte di due vittorie nette conquistate a spese di Bologna e Parma. L'obiettivo dei nerazzurri è completare l'opera, come si intuisce dal messaggi pubblicato su Instagram da Yann Bisseck: "2/3 di questa settimana completati", le parole del difensore tedesco. 

Sezione: Focus / Data: Gio 08 gennaio 2026 alle 16:12
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print