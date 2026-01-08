Il 2-0 imposto dall'Inter al Parma ieri sera non dà l'esatta dimensione del dominio totale dei nerazzurri al Tardini. Alcuni numeri restituiscono più fedelmente la fotografia di un match a senso unico: si prendano, ad esempio, le conclusioni tentate da Lautaro Martinez e compagni, 26, otto delle quali nello specchio della porta, per generare il 2,57 di expected goals. Un'altra statistica schiacciante riguarda il possesso palla, nettamente a favore degli ospiti: 63% contro il 37% dei ducali, che hanno completato solo sette tocchi nell'area di rigore avversaria. Meno di un sesto rispetto alla squadra di Cristian Chivu che ne ha fatti ben 44.