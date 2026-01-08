"Oggi ci è mancato riuscire ad arrivare con continuità nella metà campo avversaria e a creare occasioni da gol", ha prontamente detto Carlos Cuesta ai canali ufficiali del Parma dopo il ko rimediato ieri sera contro l'Inter tra le mura amiche del Tardini. "Nel primo tempo abbiamo mantenuto il baricentro basso e, attraverso la costruzione dal basso, abbiamo sviluppato l’azione che ci ha portato all’occasione di Ondrejka. Nella ripresa l’atteggiamento della squadra è stato più che positivo, abbiamo alzato il baricentro e siamo andati a prenderli più alti ma non è bastato" ha continuato prima di parlare dell'avversario.

Sulla squadra di Chivu:

"L'Inter è una squadra molto forte e quando ha spazio per correre sa fare male; nel secondo tempo ci siamo esposti a dei rischi e ci hanno punito".

Sulle cose da migliorare:

"Dobbiamo migliorare nella gestione della palla una volta recuperata. Oggi abbiamo provato a fare una partita collettiva, rimanendo compatti e cercando di non concedere spazi a una squadra molto aggressiva nella riconquista. Nelle gare contro le squadre di alto livello, se non sfrutti le occasioni che capitano, diventa tutto più difficile. Non siamo soddisfatti del risultato, perché volevamo fare punti, ma ora analizziamo ciò che non ha funzionato e lavoriamo per migliorare. Nel calcio non c’è tempo: da domani la testa deve essere già alla gara di domenica, una partita importantissima che vogliamo preparare al meglio per poter fare punti".