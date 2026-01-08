Nonostante le voci relative al suo futuro, Denzel Dumfries pensa solo al rientro in campo. Alle prese in queste settimane con un infortunio, l’esterno olandese è tornato a parlare sui suoi social: “Concentrato sul mio rientro, ci vediamo presto ragazzi”, le parole del calciatore che zittisce, almeno per il momento, i rumours relativi a una sua possibile partenza.

